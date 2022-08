Monsignor Delpini a Santiago, per l’incontro con i giovani della diocesi al termine del Cammino

Si incontreranno giovedì 11 agosto, nella cattedrale di Santiago di Compostela, l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, e i giovani pellegrini della diocesi che hanno percorso in questi giorni il Cammino. Un pellegrinaggio aperto ai giovani dai 18 ai 30 anni, e proposto dai Servizi diocesani per i giovani e l’università e la Pastorale del turismo e dei pellegrinaggi, in occasione dell’anno santo giacobeo. Il pellegrinaggio dei gruppi della diocesi ha preso il via lo scorso 6 agosto. Un evento che ha coinvolto un centinaio di ragazzi, provenienti da diverse comunità della diocesi di Milano. Dopo cinque giorni di cammino i giovani pellegrini parteciperanno, giovedì 11 agosto, alla santa Messa delle 19.30, che sarà presieduta proprio dell’arcivescovo.

Diocesi di Milano: Delpini a Santiago anche venerdì 12



La permanenza di Delpini a Santiago continuerà anche venerdì 12 agosto. In mattinata ai partecipanti sarà proposta una visita guidata della cattedrale dedicata all’apostolo Giacomo, con un taglio catechetico oltre che artistico e architettonico. I ragazzi potranno anche accostarsi al sacramento della riconciliazione, mentre in serata è previsto un incontro e confronto con i coetanei spagnoli, al quale seguirà poi un dialogo tra il vescovo di Santiago, Juliàn Barrio Barrio, e l’arcivescovo Mario Delpini.

Diocesi di Milano: un cammino atteso e meditato



Questo pellegrinaggio si svolge nell’anno santo giacobeo, ma non solo. Si tratta infatti del primo pellegrinaggio diocesano ufficiale guidato da un arcivescovo di Milano dai tempi del cardinale Carlo Maria Martini. Un cammino atteso e meditato, a cui i giovani partecipanti si sono preparati con incontri e momenti di confronto. Un viaggio di fede ma anche un’occasione di incontro che si è svolto quasi on line, grazie agli aggiornamenti continui rilanciati dai canali social del Servizio giovani. Le immagini, i volti, i commenti e i momenti salienti del pellegrinaggio diocesano a Santiago di Compostela sono infatti disponibili e visitabili sulle pagine Facebook della Fom (Fondazione oratori milanesi), su quella Instagram della Pastorale giovanile Milano e sul blog dei giovani ambrosiani (whatsbettergiovani.blogspot.com). I pellegrini hanno seguito sia la rotta portoghese che quella francese per arrivare alla meta della Cattedrale.

Diocesi di Milano: il prossimo pellegrinaggio a Fatima



Il Portogallo sarà la meta del prossimo pellegrinaggio, questa volta destinato agli adulti della diocesi, che dal 2 all’8 settembre si ritroveranno a Fatima. Anche in quell’occasione sarà presente l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini.