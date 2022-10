Milano Cadorna-Asso: due nuove corse sulla linea ferroviaria

Trenord ha comunicato l’aggiunta di due corse sulla linea Milano Cadorna-Erba-Chiasso, che transitano anche da Cesano Maderno, Seveso e Meda. In direzione di Erba Trenord ha inserito la 2649 con partenza da Milano alle 14.39 e arrivo ad Erba alle 15.44, mentre l’ultimo tratto, fino ad Asso, viene percorso con autobus, a destinazione secondo le previsioni alle 16.05.

In direzione opposta la corsa 660 che partiva alle 16.03 è sostituita con un autobus da Asso fino ad Erba, con partenza da Asso alle 15.53 e arrivo a Erba alle 16.11. Da qui, si passa al treno, in partenza alle 16.16 per arrivare a destinazione alle 17.23 – lo stesso orario di arrivo previsto in precedenza. Il treno ora è il 2660.

Alle corse si aggiunge anche la 662, che parte da Asso alle 16.33 e arriva a Milano alle 17.53.