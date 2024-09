Michele Vinci (X-Factor) ospite della Curva Pieri per Monza-Bologna

Protagonista di X-Factor, il talent musicale di Sky, Michele Vinci, con una originalissima versione metal della canzone “Il coccodrillo come fa”, sarà ospite domenica 22 settembre della Curva Davide Pieri, all’U-Power Stadium di Monza, in occasione di Monza-Bologna, in programma dalle 15.

Michele Vinci a Monza: la sua versione rock di “Il coccodrillo come fa” diventata virale

A Vinci, originario del Bolognese, che ha tra l’altro cantato la sua versione di “Il coccodrillo come fa” a ritmo di “It’s my Life” dei Bon Jovi con i bambini dello Zecchino d’Oro, in pochissimo tempo è diventata “virale” con oltre 4.500 mi piace su Instagram e oltre 220 mila riproduzioni su Facebook, domenica scorsa era stato dedicato lo striscione dai tifosi biancorossi.