Mezzago: raso al suolo il Bosco in città, la replica del Comune alle proteste

Alcuni avevano cinquant’anni. Altri meno, ma erano stati piantati con le loro mani da bambini e ragazzi all’epoca della scuola insieme ad agronomi e con la supervisione di Italia Nostra. Sono gli alberi scomparsi del Bosco in città di Mezzago che negli scorsi giorni sono stati letteralmente rasi al suolo. In pratica, il bosco non esiste più. A scoprirlo e a far rimbalzare la notizia sui principali gruppi social del paese sono stati gli stessi mezzaghesi che si sono ritrovati davanti al fatto compiuto.

Mezzago: raso al suolo il Bosco in città, la reazione dei cittadini

Tronchi tagliati e accatastati l’uno sull’altro sul terreno che fino a pochi giorni prima era il bosco stesso. Disappunto e dispiacere sono state le reazioni principali. Sulla carta, infatti, l’intervento avrebbe dovuto riguardare l’abbattimento e la messa a norma del bosco stesso, con l’eventuale taglio dei fusti che fossero risultati non in condizioni ottimali. Il problema è che alla fine, degli alberi non è rimasta traccia. Nessuno avrebbe superato la prova della sicurezza. Solo che – hanno fatto notare alcuni cittadini – per stabilire la effettiva pericolosità sarebbe stato necessario l’esame attraverso “VTA”, un sistema che permette di “leggere” l’albero individuando eventuali difetti o criticità tali da far propendere per l’abbattimento. L’ipotesi è che ora gli alberi abbattuti – dove peraltro avevano il nido animali come scoiattoli, ricci e numerosi uccelli – vengano sostituiti con nuove essenze, ma il timore è che, se questo fosse il caso, si tratterebbe di piante giovani dall’aspetto ben diverso da quello di un bosco molto amato in città. C’è anche chi ha ricordato che la promessa piantumazione dell’area dietro il cimitero non sarebbe ancora stata eseguita a distanza di due anni.

Mezzago: raso al suolo il Bosco in città, la replica del Comune

“Nella zona sud del Bosco in città è in corso un intervento radicale: il taglio a raso di un’area già in fase di collasso. Una scelta drastica? No, una scelta di responsabilità – ha fatto sapere il Comune riprendendo le motivazioni di una relazione del 2024 – Non si tratta di una decisione presa alla leggera. La situazione è stata oggetto di uno studio approfondito, commissionato ad agronomi professionisti, che hanno analizzato lo stato di salute e la stabilità del bosco“.

E poi: “Dopo un’attenta valutazione, è emerso che la soluzione del taglio era l’unica soluzione. La problematica delle radici poco profonde rendeva impossibile qualsiasi altro tipo di intervento: il bosco stava già collassando e il rischio di cedimenti improvvisi era troppo alto. Questo intervento non è una perdita, ma un’opportunità. Al posto degli alberi instabili, verrà realizzato un nuovo bosco più forte e sano, con essenze adatte al suolo e piantumate secondo la regola dell’arte. E grazie al piano decennale di manutenzione, verrà garantita la crescita e la salute del bosco nel tempo“.