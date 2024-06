Mezzago piange Vitali, il fondatore di Avis e Aido

La comunità mezzaghese piange la scomparsa di Luigi Vitali. Molto conosciuto dalla cittadinanza per il suo impegno come volontario in diverse attività e associazioni del territorio, Vitali è stato il fondatore e storico coordinatore dei gruppi Avis e Aido cittadini.

Si è spento a 77 anni, all’improvviso, nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 giugno. Tanti i cittadini che mercoledì 26 giugno si sono stretti nel dolore dei famigliari e che hanno partecipato all’ultimo saluto a Luigi.

Mezzago piange Vitali, quanti ricordi per don Marco

«Tolto lo scotch dalla scatola dei miei ricordi per questi mesi salta fuori il tuo volto – le parole di don Marco Fumagalli -. Nella tua vita ai aiutato tutti, perché per te l’importante era servire gli altri indipendentemente dal bianco, rosso, verde da ogni posizione politica. Cosa non così scontata nella nostra comunità. Per te la cosa importante era dare una mano».

La chiesa era riempita anche da tutti i gonfaloni dei gruppi Avis e Aido del vimercatese. A Luigi è stata inoltre dedicata la preghiera del donatore.

Mezzago piange Vitali e la grande commozione

«La tua scomparsa è stata per noi una pugnalata nel petto – è stato ricordato -. Non sei solo un volontario ma un trascinatore. Volontario Avis dall’’81 e Aido dall’86. Sei stato un vulcano di iniziative. Eri presente a qualsiasi iniziativa e tante ne hai create mettendo sempre il massimo dell’impegno e sottraendo del tempo alla famiglia che però ti ha sempre sostenuto. Luigi ora sarà senza di te sarà diverso. Ma grazie ai tuoi amici, ai tuoi collaboratori e alla famiglia il tuo lavoro non andrà perso così come non perderemo il ricordo di una persona meravigliosa».

La commozione per l’improvvisa scomparsa di Votali resta grande all’interno della comunità