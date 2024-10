Metrotranvia, rassicurazioni ai commercianti di Desio: “I lavori saranno intensificati”

Metrotranvia Seregno-Desio-Milano: dopo la protesta di Confcommercio Monza Alta Brianza Milano e Lodi a Desio per un cantiere definito “caotico, lento e disorganizzato”, Città metropolitana ha tenuto a rassicurare i commercianti, più di cinquecento, che ogni mattina alzano le loro saracinesche di fronte al lungo cantiere. A Palazzo Isimbardi Daniela Caputo, consigliera delegata alle infrastrutture di Città metropolitana, ha incontrato i sindaci della tratta, rassicurandoli: “L’opera – ha assicurato Daniela Caputo- dovrebbe essere ultimata entro 38 mesi. E l’impresa appaltatrice – la cmc di Ravenna, una volta superate le difficoltà societarie, prevede un’intensificazione delle attività nei cantieri già a partire dai prossimi mesi”.

Metrotranvia, dopo le prosteste: “Dovrebbe essere ultimata entro 38 mesi”

Caputo ha effettuato un sopralluogo lungo i 14 chilometri del cantiere: “I lavori – ha spiegato ai sindaci dei Comuni che verranno attraversati dalla metrotranvia -. procedono con intensità. Ho sollecitato l’impresa a operare con la massima celerità per realizzare questa importante infrastruttura che porterà benefici per il territorio, e in tal senso ho avuto rassicurazioni circa il fatto che le difficoltà societarie sono in fase di risoluzione e ciò favorirà sia la possibilità di reperire le maestranze che la definizione di un nuovo crono-programma. Ho inoltre chiesto di limitare al massimo i disagi per i cittadini e le attività commerciali”. Il tracciato sarà lungo 14,3 chilometri con 25 fermate distanti tra loro in media 540 metri e attraverserà 8 comuni: Milano, Bresso, Cormano, Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Nova Milanese, Desio e Seregno.