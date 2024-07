Metro fino a Vimercate, spunta la bozza per la fattibilità

Qualche piccolo passo in avanti per il sogno della metropolitana fino a Vimercate è stato fatto. Nei giorni scorsi le amministrazioni di Agrate, Concorezzo, Brugherio, Carugate e Vimercate hanno ricevuto da Palazzo Marino una bozza di convenzione per procedere almeno piano di fattibilità tecnica ed economica. Le diverse amministrazioni brianzole interessate dal prolungamento della M2 da Cologno fino a piazza Marconi (Vimercate) dovranno approvare il documento e restituirlo a Milano che poi procederà con l’incarico di questa prima fase di progettazione dell’opera che costa 2,5 milioni di euro a MM e conta sul finanziamento dei Comuni e della Regione Lombardia.

Metro fino a Vimercate, l’atteso incontro con Salvini

Qualche sviluppo in più si potrebbe avere dopo l’estate verosimilmente a settembre quando i sindaci Simone Sironi di Agrate, Mauro Capitanio di Concorezzo, Francesco Cereda di Vimercate, Roberto Assi di Brugherio e Luca Maggioni scenderanno a Roma per un incontro con il ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini e i tecnici del dicastero. Sperando di reperire le risorse necessarie per realizzare un’opera attesa da decenni per collegare più velocemnte la Brianza orientale al capoluogo meneghino.