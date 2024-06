Meteo Monza e Brianza: ondata di caldo africano e poi rischio grandine

Una settimana di caldo africano in Italia che aumenterà nel corso della settimana portando le temperature del centrosud anche oltre i 40 °C e quelle del nord a 38°C. Lo spiegano gli specialisti di 3Bmeteo, che hanno diffuso le previsioni per i prossimi giorni: piaceranno a chi aspettava l’estate e a chi ha mal tollerato la piovosissima primavera.

“Sulle coste farà meno caldo, complice l’azione mitigante delle brezze marine – ha detto tra l’altro Edoardo Ferrara, meteorologo – ma al prezzo di maggiore umidità e quindi afa, che potrà comunque aumentare il disagio fisico; sull’entroterra invece il caldo spesso torrido, quindi più secco, ma anche più intenso. Caldo in deciso aumento anche al nord ma non intenso quanto al centrosud: le massime saranno comunque elevate, in genere entro i 32-34°C, salvo picchi superiori sull’Emilia Romagna. Qui il caldo potrà risultare a tratti anche decisamente afoso, in particolare su Valpadana e Riviera Ligure”.

Meteo Monza e Brianza: caldo anche di notte nelle aree urbane

Secondo 3Bmeteo i fenomeni in arrivo porteranno in alto le temperature anche di notte, soprattutto nei centri urbani, e “in particolare da giovedì potremo avere ancora temperature intorno ai 30-32°C intorno alle ore 20-22, mentre le minime notturne potranno non scendere sotto i 23-24°C in particolare nelle città e lungo i settori costieri. L’aumento fisiologico di umidità nelle ore serali/notturne potrebbe inoltre favorire un’accentuazione dell’afa e del disagio fisico.”

Le aree settentrionali potranno ottenere un po’ di tregua verso venerdì con possibili infiltrazioni di aria fresca con rovesci o temporali, “anche di forte intensità, con rischio grandine e raffiche di vento violente, contestualmente ad uno smorzamento della canicola”.