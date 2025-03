Inizio di settimana con vento sulla provincia di Monza e Brianza. Lunedì 31 marzo sulla pianura, sulle Prealpi occidentali e sulle Alpi previsto vento da nord a carattere di Fohen fino a sera: tra la notte e la mattina annunciate raffiche tra 55 e 60 km all’ora. Attenzione a eventuali avvisi di chiusure di parchi o decisioni per motivi di sicurezza.

Meteo Monza e Brianza: inizio di settimana con vento da nord, le previsioni

Secondo gli esperti si tratta di “un rinforzo dell’anticiclone sull’Europa nord-occidentale” che determinerà “la discesa di correnti più fredda da Nord sull’Italia e sul Mediterraneo“.

Il tempo sarà “in prevalenza asciutto e soleggiato. Tra martedì e giovedì nuvolosità irregolare per l’ingresso di bora in Valpadana. Temperature in generale calo con il ritorno di gelate in montagna. Alla fine della settimana si rinforza l’anticiclone anche sul Nord Italia con tempo soleggiato“.