Meteo Monza Brianza: arriva il freddo, possibile nevischio giovedì

Freddo in arrivo anche su Monza e Brianza. ll vento da nord previsto per mercoledì 20 novembre, che contribuirà a “ripulire” l’aria e ad abbassare il Pm10, anticipa una perturbazione in arrivo giovedì e un abbassamento brusco delle temperature minime.

Meteo Monza Brianza: arriva il freddo, perturbazione dal nord

Giovedì 21 novembre, dopo le temperature vicine a zero della notte, il peggioramento sulla Lombardia è previsto dal pomeriggio-sera: brusco abbassamento dello zero termico con neve fino a quote collinari o di pianura sui settori occidentali. In provincia di Monza e Brianza possibile nevischio misto a pioggia in serata.

Per venerdì 22 novembre Arpa Lombardia annuncia schiarite graduali dalla notte, seguite da rinforzi di foehn, salvo locali precipitazioni sui rilievi di confine. Sabato sereno con forte calo delle minime, domenica e lunedì nubi in generale aumento con ridotta escursione termica.

Meteo previsioni 3bMeteo 20 novembre

Meteo Monza Brianza: arriva il freddo, lo scenario delle temperature in Italia

«L’afflusso di gelide correnti artiche causerà un ulteriore netto calo termico, soprattutto al Nord, dove torneranno le gelate, non solo in montagna ma anche in Pianura Padana – spiega da 3bMeteo il meteorologo Manuel Mazzoleni – La neve potrà scendere fino a quote medio-basse o localmente nei fondovalle alpini e prealpini, con episodi di pioggia mista a neve lungo la fascia pedemontana. Al Centro-Sud il calo termico sarà meno marcato, ma sufficiente a riportare la neve in Appennino, localmente fino a 900-1100 metri sui settori settentrionali. Seppur meno marcato il calo termico sarà comunque amplificato dai forti venti, inizialmente occidentali o sud-occidentali, e successivamente di Maestrale, con il rischio di estese mareggiate».

E poi: «Come accennato, le temperature si porteranno su valori quasi invernali al Nord, con minime da metà settimana anche sotto zero in pianura, specie al Nord-Ovest, dove le massime faticheranno a toccare i 6-10°C. Al Nord-Est le massime saranno comprese tra 8 e 13°C, mentre al Centro torneremo gradualmente anche sotto i 15°C, con gelate diffuse da venerdì nelle zone interne. Al Sud il calo sarà più evidente verso il weekend».