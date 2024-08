Meteo: allerta gialla per rischio temporali su Monza e la Brianza

Allerta gialla per temporali per il nodo idraulico di Milano e per la pianura Padana centrale, sui quali insiste anche la provincia di Monza e Brianza. A diramarla, per giovedì 1 agosto è stata la Protezione civile regionale che ha emesso un avviso di ordinaria criticità – livello due su quattro valido – a partire dalle 17 di giovedì 1 agosto fino a mezzanotte di venerdì 2 agosto. Sulla Lombardia, avvisa la Protezione civile: “è previsto lo sviluppo di rovesci o temporali sulla fascia alpina, in successiva estensione alle Prealpi Centro-Orientali; in serata possibile interessamento della pianura”. “L’energia disponibile nei bassi strati per la convezione è sufficiente per generare temporali di forte intensità; tuttavia, la forzante per l’innesco è molto debole e risulta tuttora descritta in modo poco affidabile dai modelli previsionali” specifica. Previsti “Venti in rinforzo nei pressi delle celle temporalesche”.

Meteo, allerta diramata dalla Protezione civile su Monza e la Brianza

Per venerdì 2 agosto possibili residui rovesci o temporali nella notte sulla pianura. Dalla tarda mattinata-primo pomeriggio “previsti nuovi rovesci o temporali sparsi sulle Alpi in successiva estensione alle Prealpi Centro-Orientali e alla pianura orientale tra pomeriggio e sera”. “Si segnala un’affidabilità molto bassa per la previsione di innesco temporalesco” specifica la protezione civile. Per quanto riguarda i venti, saranno da deboli a moderati variabili, con rinforzi nei pressi dei temporali.