Meteo: a Monza e Brianza gran caldo almeno fino a sabato e ozono “accettabile” (poi forse temporali)

Caldo record ma la qualità dell’aria, a proposito di ozono, secondo i dati del portale “3Bmeteo” resta “accettabile” a Monza e in Brianza con una “ottima” media giornaliera, come per il Pm10, Pm2,5, CO, SO2 e NO2. Il massimo, per quanto concerne l’O3 (Ozono) si raggiungerà nel pomeriggio di lunedì 21 agosto con 163,1 microgrammi per metro cubo.

“Concentrazioni relativamente basse di O3 provocano già effetti quali irritazioni alla gola e alle vie respiratorie e bruciore agli occhi – dicono gli esperti di 3Bmeteo – concentrazioni superiori possono portare alterazioni delle funzioni respiratorie e aumento della frequenza degli attacchi asmatici. L’ozono è responsabile anche di danni alla vegetazione e alla produzione agricola”.

Meteo a Monza e Brianza, caldo fino a sabato con apice poi (forse) temporali

Sempre secondo il portale specializzato il caldo permarrà per tutta la settimana, fino a sabato 26, quando raggiungerà l’apice, 38 gradi. Mediamente durante le ore notturne sarà di circa 26 gradi.

Da domenica 27 agosto dovrebbe esserci una svolta con temporali e calo delle temperature che dovrebbero scendere sotto i 30 gradi.