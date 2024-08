Vandalizzata la panchina rossa a Meda: denuncia ai carabinieri e cittadini volontari del quartiere all’opera per il ripristino. Non è al momento chiaro chi abbia compiuto il danneggiamento ai danni della struttura pubblica, che è simbolo di lotta al femminicidio e simboleggia il posto lasciato vuoto da una donna vittima di omicidio. La certezza è che la panchina rossa collocata all’interno del parchetto di via Cavour a Meda è stata presa di mira. Martedì 20 agosto è stata ritrovata capovolta e con evidenti segni di un’azione vandalica che ha causato danni ai listelli e agli appoggi da una residente della zona che ha segnalato il fatto avviando di fatto l’interessamento della politica.

Meda, vandalizzata la panchina rossa contro la violenza sulle donne: denuncia ai carabinieri

La capogruppo di opposizione, Rina Delpero, in particolare, ha deciso di denunciare il fatto ai carabinieri, sollecitando poi l’amministrazione comunale di Meda a prendere provvedimenti per la chiusura e la sorveglianza del parco. «Chi credono di intimorire? Solo nelle tenebre agiscono i vigliacchi – commenta Delpero – riprenderemo a dare dignità alla panchina rossa perché ci sono cittadini volontari disponibili a collaborare, non solo a parole, per la manutenzione di questo parco, e non solo per la pulizia del verde».

La panchina rossa merita rispetto e decoro perché ha una forte valenza simbolica: il passante viene invitato a sedersi e a riflettere sulla necessità di dedicare un momento di ascolto e sostegno alle donne vittime di violenza. Ignoti, invece, con un gesto vile, hanno compiuto un danno strutturale e morale che la comunità medese unanime condanna.