Meda: sigillati gli accessi alla ex Motta Tranciati, ascoltati i residenti

Fabbrica abbandonata: a Meda sigillati i varchi alla ex Motta Tranciati. Si presume si siano verificati ingressi non autorizzati, come segnalato da alcuni residenti che hanno allertato le istituzioni locali affinché si ponesse un freno a episodi, soprattutto notturni, allarmanti. Come confermato dal comando di polizia locale di Meda, intervenuto venerdì 20 giugno, il proprietario dell’area ha provveduto a rendere inaccessibile i varchi d’ingresso ai capannoni in disuso.

“Il degrado parte da via Dante angolo via Nazario Sauro per proseguire verso via Cristoforo Colombo – raccontano alcuni residenti medesi – più di una volta abbiamo chiamato le forze dell’ordine per segnalare il cancello aperto”.

Meda: sigillati gli accessi alla ex Motta Tranciati, ora attenzione sul recupero dell’are

Le circostanze hanno riportato in auge la questione che riguarda il recupero dell’area, per il quale di fatto ad oggi nulla sarebbe definito. Con la variante al Pgt all’orizzonte, si avanzano richieste. La capogruppo del Polo civico per Meda, Rina Delpero, che ha dato voce alle segnalazioni dei residenti, mette sul piatto il tema politico. “Forse da oltre 30 anni siamo di fronte a questo panorama , e anch’io ho fatto ovviamente la segnalazione perché diventato posto poco sicuro – dichiara Delpero – alcuni residenti mi hanno indicato da dove entravano i malintenzionati. Oggi la proprietà ha provveduto a sigillare gli ingressi, ma la politica, la nostra, sollecita anche le istituzioni perché propongano alle proprietà azioni di recupero e salvaguardia. Siamo quasi in centro storico e aspettiamo che il nuovo Pgt ne tenga conto e stimoli” conclude.