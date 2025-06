Un gazebo per dire “superiamo le code” e sollecitare l’amministrazione comunale di Meda ad accelerare a proposito del sovrappasso in zona stazione. Il gruppo di opposizione Polo Civico per Meda sabato 14 giugno ha organizzato un gazebo per informare i cittadini a proposito di un’opera necessaria per il centro città che più volte è stata discussa in consiglio comunale. Ritenendo che sino ad oggi non si sia concretizzato nulla per evitare agli automobilisti frequenti e lunghe soste ai passaggi a livello, la minoranza scende in piazza e, proprio a due passi da uno dei punti critici di Meda, dove si formano lunghe code, avanzano la loro proposta alla città.

Meda: gazebo per sollecitare il sovrappasso in zona stazione, «prima parte già prevista»

«La prima parte del sovrappasso è già prevista dal piano di recupero dell”AT1 (area Medaspan) per la costruzione della zona commerciale – ribadiscono dal gruppo di minoranza – ed è quella che comprende anche il ponte per superare il Tarò, perciò metà del lavoro è già previsto. E comunque anche il sottopasso è vincolato e subordinato alla realizzazione della zona commerciale dell’area AT1».

Sabato 14 giugno, l’opposizione ha voluto rendere nota la propria proposta ai medesi con i quali si è confrontata al gazebo. Un gesto simbolico, ma anche fattivo, per portare il problema nel cuore del problema stesso. Ovvero, di fronte agli automobilisti in sosta con l’auto al passaggio a livello della stazione di Meda. Quello che si chiede di eliminare con un sovrappasso.