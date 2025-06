Meda, ancora vandalismi al parco Molla: “Subito più videosorveglianza”

“Stavolta hanno superato i limiti della decenza”: un volontario medese sbotta dopo i nuovi atti di vandalismo al parco Beretta Molla di Meda. Ladislao Simonetto, attivo segnalatore, denuncia lo stato in cui è stato ritrovato parte dell’arredo urbano e dell’area verde cittadina del quartiere Polo di Meda. “Panchina in legno distrutta e rifiuti sparsi ed andando verso la Madonnina di Fatima ho trovato fazzoletti buttati per terra, sigarette e molto altro” racconta il medese chiedendo quindi “più vigilanza, più videosorveglianza”.

Meda, la panchina in legno distrutta al parco Beretta Molla

E sempre in settimana, alcuni fruitori dell’area verde hanno fatto notare come la maggior parte delle panchine in legno siano ancora integre, ma pericolose, dice, non oggetto si manutenzione.

“Ci sono bulloni che tengono insieme la struttura, ma sono poco pressati, ovviamente le strutture in legno se non si curano si deteriorano, per cui non c’è sicurezza” osserva “proviamo a pensare se su queste strutture si dovessero sedere persone anziane e la panchina cede. Si potrebbero verificare gravi conseguenze, e di chi è la colpa?”. Con la bella stagione, tornano ricorrenti le segnalazioni nelle aree verdi cittadine e al parco Beretta Molla di Meda c’è chi chiede più sicurezza e decoro.