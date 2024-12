Meda: secondo impianto fotovoltaico sui tetti della Cassina, tagliate 160 tonnellate di Co2

Gelsia annuncia di avere realizzato un sistema fotovoltaico per la sede di Meda della Cassina Spa, l’azienda del Made in Italy nel settore del design d’arredo. Il nuovo parco fotovoltaico, realizzato sul tetto dello stabile, “ha permesso una significativa ottimizzazione energetica, migliorando l’efficienza sia degli edifici che dei processi produttivi” specifica Gelsia. Si tratta di un secondo impianto dopo quello installato nell’aprile dello scorso anno, sempre sui tetti degli stabilimenti di Meda.

Meda, l’impianto sul tetto della Cassina spa realizzato da Gelsia

Con una potenza complessiva di 445 kW, i due impianti soddisfano oltre il 65% del fabbisogno energetico di uno stabilimento e il 24% di un secondo sito produttivo, sfruttando esclusivamente energia solare. L’energia prodotta in eccesso sarà immessa nella rete, contribuendo positivamente al bilancio energetico del territorio. L’impianto consentirà a Cassina di ridurre le emissioni annuali di CO2 di circa 160 tonnellate, l’equivalente della piantumazione di 4.000 alberi.

Meda, il fotovoltaico Gelsia: “Energie rinnovabili uno dei pilastri strategici”

“Tra i pilastri strategici di Gelsia per la transizione al 2035, i progetti legati alle energie rinnovabili rivestono un ruolo fondamentale – afferma Riccardo Fornaro, direttore generale di Gelsia –. Qui il fotovoltaico offre una risposta concreta alle sfide della decarbonizzazione e dell’autonomia energetica del territorio. La collaborazione con Cassina dimostra che l’adozione di tecnologie green crea valore aggiunto per l’intero sistema produttivo”.

“In Brianza, territorio fortemente urbanizzato, AEB (Gruppo A2A) punta, attraverso Gelsia a sviluppare il fotovoltaico su tetto, sia piccoli impianti per le famiglie sia strutture di media e grande potenza per le pubbliche amministrazioni e le imprese – spiega l’azienda in una nota – La partnership tra Gelsia e Cassina Spa rappresenta un virtuoso esempio di integrazione tra eccellenza produttiva e sostenibilità”.