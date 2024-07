Meda, quando l’amore non ha età: Paola e Luigi sposi a 80 anni

L’amore romantico che non conosce età. Nella sala comunale Sandro Pertini di Meda, a inizio settimana, Paola Senesi, nata a Seveso il 4 dicembre 1944, e Luigi Maderna, nato a Barlassina il 9 agosto 1940, hanno pronunciato il fatidico sì. Quasi 80 anni lei, 84 primavera tra poche settimane lui, cittadini medesi dal 1979, si sono sposati.

Ottantenni con un cuore giovanissimo, colmo di un sentimento immenso che va oltre l’età e scardina stereotipi, regalando una storia semplice di rara bellezza che insegna a vivere la vita appieno.

Meda, quando l’amore non ha età: uniti nella vita e nel lavoro

«Ci conosciamo da circa 50 anni, vista l’età abbiamo deciso di sposarci – spiega la signora Paola – direi che è soprattutto un sentimento di riconoscimento. Non aggiungo altro perché avrei preferito mantenere il riserbo, anche con le partecipazioni segrete, ma la notizia è diventata pubblica…».

A Meda sono conosciuti perché titolari di un colorificio, chiuso nel 2010. Uniti nella vita e nel lavoro, attualmente gestiscono ancora un’attività a Cantù. Una favola di altri tempi che nasconde il desiderio di entrambi di far vincere l’amore su tutto: sul tempo che scorre inesorabilmente, sulle convenzioni che inevitabilmente emergono quando si parla di fiori d’arancio con due protagonisti non giovanissimi. Paola e Luigi sono soprattutto una testimonianza di rispetto, affetto e condivisione che soprattutto al giorno d’oggi è un’ iniezione di fiducia.

Meda, quando l’amore non ha età: le congratulazioni della città

La bella notizia ha fatto il giro della città grazie alla segnalazione della consigliera comunale di minoranza, Rina Delpero che ha inviato agli sposi novelli gli auguri da parte di Meda: «Una bella storia che in tempi come questi ci dà serenità e speranza», scrive la consigliera.

Meda, quando l’amore non ha età: altri matrimoni “maturi”

Non è la prima volta, va detto, che il municipio di Meda fa da sfondo a storie d’amore che hanno come protagonisti cittadini che si sposano superati gli anta da un po’. Nel 2021, per esempio, lui – lo sposo – aveva 69 anni, mentre lei ne aveva 62. Anche qui un rito celebrato con gli amici e gli affetti più cari. Come successo lunedì 15 luglio, con due medesi che hanno voluto coronare il loro sogno d’amore ad ottant’anni. Una matrimonio che ha generato grande gioia in città dove Paola e Luigi sono conosciuti ed hanno voluto costruire il loro nido d’amore. Capaci di essere compagni nella vita e nel lavoro, sempre col sorriso e la tenerezza dimostrati nel giorno più bello della loro vita. La loro nuova vita da marito e moglie.