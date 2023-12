Meda, Pedemontana dà il via alle tratte B2 e C: «Le infrastrutture uniscono»

«Oggi è un giorno bello perché le infrastrutture uniscono e non esiste una Pedemontana di destra di sinistra, europeista o sovranista, ma un’autostrada che permetterà a tutti di guadagnare tempo».

Questo in sintesi il pensiero del ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini venerdì mattina 15 dicembre a Villa Antona Traversi a Meda all’incontro organizzato da Apl per presentare il progetto delle Tratte B2 e C che collegheranno Lentate sul Seveso a Vimercate.

«In questo caso come ministro conto zero perché avete fatto tutto voi – ha proseguito il vicepresidente del consiglio rivolgendosi a Regione, Apl e Cal – ma sono al momento giusto al posto giusto e vi accompagnerò in questo percorso per realizzare l’autostrada».

Meda Pedemontana Salvini

Meda, Pedemontana dà il via alle tratte B2 e C: la soddisfazione della Regione con Terzi e Fontana

A dare i numeri ci ha pensato l’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi che ha parlato di «un’opera sostenibile a livello economico, sociale e ambientale che permetterà di risparmiare agli utenti 45 milioni di ore l’anno ossia 700 milioni di euro annui e in più si risparmieranno 35 milioni di litri di benzina. Per me è una grande emozione presentare il progetto di cui mi sto occupando fin dal 2013 e poi completeremo Pedemontana con la Tratta D».

Assessore Terzi Pedemontana

Anche perché il governatore lombardo Attilio Fontana in collegamento video ha ribadito quanto «Pedemontana permetterà una rivoluzione alla circolazione decongestionando il traffico ed è stato uno dei primi dossier arrivati sulla mia scrivania quando sono stato eletto la prima volta nel 2018».

Meda, Pedemontana dà il via alle tratte B2 e C: il presidente di Apl Luigi Roth

Per gli aspetti più tecnici è intervenuto il presidente di Apl Luigi Roth che ha evidenziato come «abbiamo ripreso un progetto bloccato confrontandoci anche su tavoli difficili e a breve cominceremo con i primi scavi e le bonifiche delle aree. Abbiamo anche discusso molto con il territorio e continueremo a farlo. Gli utenti che già percorrono Pedemontana sono pienamente soddisfatti dell’infrastruttura. Pedemontana è un grande investimento (circa 4 miliardi ndr) ed è un’opera sostenibile perché in gran parte in trincea o galleria».

Meda, Pedemontana dà il via alle tratte B2 e C: Webuilt e Cipes

Anche Webuilt impegnata nella realizzazione delle due tratte ha promesso attraverso il suo amministratore delegato Pietro Salini che «ascolteremo le esigenze del territorio e sappiamo che la fase di cantiere può portare delle difficoltà, ma siamo certi che quando l’autostrada sarà conclusa sarà apprezzata da tutti». Parole sostenute anche dall’ad di Cal Gianantonio Arbnoldi che ha parlato di come sia «necessario decongestionare il traffico dalle tangenziali intorno a Milano».

Mentre il sottosegretario con delega al Cipes Alessandro Morelli ha parlato di «una giornata storica dove al centro si pone la sostenibilità umana dando strade più sicure e che fanno guadagnare tempo».