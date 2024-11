Meda, operaio cade da un’impalcatura: soccorsi sul posto, non è grave

È stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo l’operaio, classe 1973, che nel pomeriggio di lunedì 18 novembre è precipitato da un’impalcatura in via Magenta, a Meda. Secondo quanto riferito dal comando di Polizia Locale di Meda, intervenuto sul posto con i carabinieri e i sanitari, l’uomo, di Milano, pare fosse impegnato nel montaggio di una impalcatura quando, per cause al vaglio degli inquirenti, è precipitato da un’altezza inferiore al metro e mezzo.

Meda, operaio cade da un’impalcatura: la dinamica, soccorsi e rilievi

Per l’altezza non importante dalla quale l’operaio è precipitato al suolo e per la dinamica dell’incidente (l’uomo secondo quanto riferito dalla Polizia locale sarebbe riuscito a limitare le conseguenze della caduta) il 51enne non avrebbe per fortuna riportato gravi conseguenze. Sul posto si sono recati i sanitari del 118 (ambulanza e automedica). Sul posto anche gli addetti dell’Ats Brianza, vigili del fuoco, i carabinieri e la Polizia Locale. L’uomo è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. Sulle cause dell’incidente sul lavoro saranno effettuate le opportune verifiche; in via Magenta a Meda sono sopraggiunti anche gli operatori di Ats.