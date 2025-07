Meda: l’onda arancione in bicicletta, la giornata con Bam fa tredici

Bicicletta, t-shirt arancione, musica, birra e tanta beneficenza: la Bam, acronimo di Biciclettata Alcolica Meda, ha richiamato 750 persone che hanno invaso le strade della città brianzola. Un evento che è stato promosso per il tredicesimo anno dall’associazione di promozione sociale Bam-Bike and Music, col patrocinio del Comune di Meda, e che sabato 12 luglio ha letteralmente colorato la città dal pomeriggio a sera con un finale di fuochi d’artificio al centro sportivo Icmesa.

Meda: l’onda arancione in bicicletta, chilometri per la città con street food e divertimento

Chilometri in sella per attraversare Meda con fermate obbligatorie in alcuni punti dove ad attendere gli iscritti, per lo più giovani e giovanissimi, c’erano postazioni street food, bibite e tanta buona musica con dj set. Chi ha partecipato all’iniziativa ha potuto divertirsi (solo alla sera un brevissimo acquazzone non ha creato disagi, ma semmai rinfrescato l’atmosfera) e anche fare del bene: Bam ha infatti un risvolto solidale.

Meda: l’onda arancione in bicicletta, il risvolto solidale con Orizzonte Malawi, Il regalo di Carlotta e L’Abbraccio

Gli organizzatori della biciclettata collaborano da anni con Orizzonte Malawi onlus, un’associazione che si occupa di costruire ospedali scuole e altre infrastrutture nei villaggi in Malawi, e hanno sostenuto anche Il regalo di Carlotta e l’associazione L’Abbraccio.

La risposta della gente è stata incredibile: l’evento si è svolto senza problemi, seguito dalla polizia locale, e ha animato Meda di entusiasmo e passione giovanile. Un’occasione per fare festa in maniera originale che ha attirato centinaia di giovani da tutta la Brianza che hanno pedalato per una buona causa e socializzato. Una formula particolare che impone rigide regole di sicurezza, senso civico e rispetto della strada. Anche in questo senso, un successo.