Meda: la Pro Loco fa il sold-out con “Puccini 100”

Una serata di musica dedicata a Giacomo Puccini. “Puccini 100” è stata una gradevolissima occasione di conoscenza ed omaggio nel solco di una celebrazione. Pro Loco Promeda ha organizza con un successo di pubblico in Sala Civica Radio un’iniziativa che ha avuto come protagonista la musica lirica.

Meda: la Pro Loco tra le opere di Puccini

Condotta da Franco Colombo, è stata dedicata, nel centenario della sua morte, alle 12 opere di Giacomo Puccini. Una carrellata: dagli esordi alla prima opera «Le Villi», con la quale attirò l’attenzione dell’editore Giulio Ricordi, per proseguire con «Edgar», «Manon Lescaut», «La Boheme», «Tosca», «Madama Butterfly» e via di seguito per concludere con la «Turandot». “Grande affluenza di pubblico, attento fino alla fine nonostante il caldo torrido in una sala civica Radio purtroppo – fanno notare gli organizzatori- senza aria condizionata funzionante”.