Meda diventa “Leda”: «Fosse stato Lega…»

«Avessero corretto il cartello scrivendo “Lega” avrei avuto un sussulto di orgoglio…Invece Meda diviene un’anonima Leda…Procediamo con la sistemazione del cartello…e nessuno, per il momento, pagherà il “danno”».

Meda diventa “Leda”: sindaco sarcastico, cittadini perplessi

È il sarcastico commento del sindaco di Meda, Luca Santambrogio, all’episodio che al momento rimane un mistero che caratterizza la segnaletica della Milano- Meda dove, chissà chi e chissà come e chissà perché, ignoti hanno modificato il cartello in “Leda”. In direzione Como, la segnaletica che indica l’uscita Meda è diventata uscita Leda: chi ha cambiato l’iniziale e probabilmente sporgendosi dal cavalcavia? Un gesto che rimane al momento avvolto da dubbi e interrogativi, ma che sta facendo discutere in città tanto che anche il sindaco di Meda ha voluto a suo modo intervenire sulla questione con una battuta ironica, e poi annunciando il ripristino della segnaletica.

Un fatto che lascia perplessi i cittadini che nelle ultime ore sui social network della città di Meda hanno segnalato e commentato l’incredibile modifica apportata alla segnaletica posta sul cavalcavia.