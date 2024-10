Gli agenti della polizia locale di Milano sono arrivati anche a Concorezzo e Brugherio nella maxi operazione che ha portato al sequestro di circa 80mila giocattoli potenzialmente pericolosi in vendita per Halloween.

Maxi sequestro di giocattoli per Halloween a Concorezzo e Brugherio: 80mila prodotti per un valore di 650mila euro

Al termine delle perquisizioni durate tre giorni tra Milano e la Brianza gli agenti hanno sequestrato cerchietti decorativi, zucche, streghe, maschere, piccoli e grandi pupazzi di peluche per un valore totale di circa 650mila euro. Erano in tre depositi in uso a due società commerciali amministrate da cittadini cinesi, che sono stati denunciati per aver introdotto prodotti pericolosi e per frode in commercio.