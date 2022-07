Maurizio Zorzetto lascia il corpo della polizia locale di Seregno e si trasferisce a Pordenone

Maurizio Zorzetto lascia il comando del corpo della polizia locale di Seregno, per assumere quello del corpo intercomunale di Pordenone e Cordenons, a seguito del successo in un concorso cui ha partecipato. La decisione l’ha comunicata lo stesso ufficiale, 45 anni, casa a Ronco Briantino, in servizio dal marzo del 2020 in via Umberto I, attraverso un post sulla sua pagina di Facebook, scritto nella serata di lunedì 11 luglio.

Polizia locale di Seregno: l’annuncio di Zorzetto su Facebook



«Con queste nuove tre Alfa Giulia -ha spiegato Zorzetto, riferendosi all’ampliamento dell’organico dei mezzi, a disposizione della centrale operativa-, che si sommano alle altre due arrivate qualche mese fa ed alle due Subaru XV, alla nuova civetta ed alle Kawasaki Versys, stiamo completando il restyling del parco auto del corpo di polizia locale della città di Seregno, che vedrà il traguardo con l’arrivo del nuovo ufficio mobile nei primi giorni di settembre». E qui l’orizzonte si è allargato: «Un lavoro che si incastona nel più ampio quadro di rinnovamento e rilancio del corpo che l’amministrazione comunale di Seregno mi ha affidato circa due anni fa e che ha coinvolto ogni aspetto della struttura, organizzazione e gestione del comando… Tante cose sono state fatte ed ancora ce ne sono da fare… Io ho fatto tutto quanto era nelle mie possibilità per dare nuova linfa al corpo. Spero di non aver deluso nessuno e mi auguro che chi prenderà il mio posto fra poco, possa esserne soddisfatto e orgoglioso di essere a capo di un grande e prestigioso corpo di polizia locale. Un grazie infinito a chi ha creduto in questo progetto e, anche se con fatica, si è rimboccato le maniche e mi ha sopportato e supportato, a partire dagli amministratori fino all’ultimo assunto dei miei colleghi».

Polizia locale di Seregno: quale strada per il sostituto?



Zorzetto lascerà probabilmente Seregno dopo l’estate. Ora l’amministrazione comunale dovrà decidere quale strada percorrere, per individuare il suo sostituto.