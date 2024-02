Mariano Comense, tragedia al confine con Giussano: donna si spegne in casa durante un parto

Tragedia nel pomeriggio di sabato 17 febbraio a Mariano Comense, al confine con Giussano. Attorno alle 15, una donna di origine pakistana, classe 1990, ha infatti perso la vita, durante un tentativo di parto in casa, a causa di un arresto cardiaco. Anche per il bambino che portava in grembo non c’è stato nulla fa fare.

Mariano Comense: i soccorsi sono stati tempestivi, ma inutili

Lo spiegamento di forze sul luogo del dramma

Sul posto, per soccorrere l’interessata, in stato di gravidanza a termine, si sono portate le ambulanze della Croce Bianca di Mariano Comense e Besana Brianza, l’autoinfermieristica da Cantù, l’automedica dall’ospedale San Gerardo di Monza e l’elisoccorso, alzatosi in volo da Como ed atterrato in un terreno della vicina Giussano, per permettere lo sbarco dell’équipe sanitaria, circostanza che ha finito inevitabilmente per catturare l’attenzione dei presenti. L’intervento è stato tempestivo, ma purtroppo è risultato inutile.

Mariano Comense: sul posto anche il carabinieri

L’automedica, arrivata da Monza

Anche i carabinieri hanno raggiunto, con più pattuglie, il luogo dove si è consumato il dramma.