Mandello Lario: un sub muore durante un’immersione nel lago

Muore un sub 54enne residente nel milanese mentre era in immersione nel lago all’altezza di Mandello Lario.

Mandello Lario: un sub e l’allarme dei compagni

L’allarme è stato lanciato dai compagni di immersione verso le 13 di domenica 13 novembre, inizialmente si pensava che il 54enne avesse già terminato l’immersione e fosse risalito in un altro punto del lago.

Mandello Lario: un sub e l’intervento vano dei soccorsi

Dopo pochi minuti è stato individuato e recuperato ormai incosciente dalla squadra nautica dei Vigili del Fuoco di Lecco intervenuti con il battello pneumatico Vanguard congiuntamente al personale di Valmadrera con autopompa. Il 118 ha inviato l’ambulanza e l’automedica ma il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso. Presenti i carabinieri di Valmadrera e la motovedetta che pattuglia il lago per le indagini del caso. Sotto sequestro la pesante attrezzatura del sub che è stata recuperata dal personaledei vigili del fuoco.