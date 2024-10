Macherio vuole notizie su Pedemontana, botta e risposta in consiglio

«Su Pedemontana bisogna essere più informativi coi cittadini perché in molti si lamentano di non avere comunicazioni a riguardo. Sono due mesi che tutto tace».

Macherio vuole notizie su Pedemontana, l’opposione in consiglio

È la critica mossa nell’ultimo consiglio comunale di Macherio, dal consigliere di opposizione Stefano Verga all’indirizzo dell’amministrazione comunale che, a detta dell’esponente di “Progetto Macherio Bareggia” non aggiornerebbe la popolazione sul cantiere di Pedemontanta che, come noto, sarà impattante sul territorio locale. Il sindaco prevede di ricevere aggiornamenti da Regione e Provincia nel mese di ottobre.

«I Comuni possono dire se la situazione è in stallo o cosa sta accadendo – rimarca Verga – avete sempre detto di avere canali preferenziali, dove sono? Si vedono prospettive di lavori più o meno significativi, di cui i cittadini non sono a conoscenza».

Macherio vuole notizie su Pedemontana, la replica del sindaco

La replica del sindaco di Macherio, Franco Redaelli, è chiara. «Siamo una delle poche amministrazioni comunali che ha indetto un’assemblea pubblica per informare la cittadinanza del progetto Pedemontana – dichiara – abbiamo ricevuto la vostra richiesta del 24 luglio di convocare un’altra assemblea, ma ad oggi non abbiamo ritenuto di doverla convocare perché non ci sono novità particolari ed è quindi inutile farla per poi non aggiornare così tanto i cittadini. Abbiamo fatto una riunione interlocutoria con Provincia e Regione a fine luglio nella quale ci è stata mostrata una bozza di cantierizzazione. Abbiamo richiesto degli aggiornamenti, precisazioni e delle specifiche riguardo appunto i Comuni e gli interventi previsti, quindi ci hanno detto che entro la prima metà di ottobre ci verrà proposta un’analisi più dettagliata aspettiamo quindi l’incontro ulteriore per avere le carte in mano e informare la cittadinanza con notizie più precise. Anche noi siamo convinti che la comunicazione sia fondamentale, siamo sicuramente consapevoli che i lavori di Pedemontana impatteranno in modo importante sul territorio e quindi dobbiamo gestirlo al meglio».

Per il Comune di Macherio, l’adesione (con voto di astensione dell’opposizione) al Centro studi Pim, associazione che supporta i Comuni dell’area metropolitana e milanese in materia di governo del territorio e infrastrutture, «è un modo di gestire tramite professionisti le fasi di cantierizzazione». Il sindaco ha in ultimo precisato di «incontrare periodicamente i cittadini e i titolari di attività in municipio per problematiche personali legate a Pedemontana».