Macherio: la festa degli Alpini, inaugurata la nuova sede in via Roma

Ci sono la fierezza di appartenere a un corpo che ha nel proprio dna i valori della patria, il sentimento di appartenenza al territorio, la bellezza di canti e l’emozione di condividere una festa con la gente, con tutta la comunità. Sabato 20 e domenica 21 aprile Macherio è stata invasa dalle penne nere ed ha vissuto una due giorni da ricordare in seno alle celebrazioni del 52esimo anno di fondazione del Gruppo Alpini di Macherio.

Macherio: la festa degli Alpini, sabato con il generale di Brigata Bellacicco e il coro di Seregno

Una festa intrisa di emozioni che, favorita dal bel tempo, ha animato il paese con una serie di iniziative ed eventi alla presenza delle autorità. Gli Alpini di Macherio sono stati abbracciati dalla cittadinanza in uno scambio di relazioni positive che ha legato ancora di più l’associazione al territorio.

Tanti i momenti celebrativi, a cominciare dalla presenza significativa del generale di Brigata Marcello Bellacicco, comandante della Regione Ovest e del contingente nazionale in Herat, nell’ambito della missione “International Security Assistance Force” (Isaf) in Afghanistan, intervenuto sabato 20 aprile per la presentazione pubblica del libro “Noi ci abbiamo creduto“, al concerto serale apprezzatissimo del coro alpino “Il Rifugio” di Seregno al teatro locale.

Macherio: la festa degli Alpini, domenica la giornata clou

Due occasioni che hanno anticipato la giornata clou di domenica 21, che si è aperta con l’ammassamento delle penne nere (provenienti da diverse località d’Italia) in via Grandi, a Macherio, dove si è tenuta la cerimonia dell’ alzabandiera e dove ha preso le mosse il corteo che ha attraversato le vie del paese accompagnato dalla Fanfara Alpina di Asso. Dopo la partecipazione alla santa messa in chiesa parrocchiale, gli Alpini hanno proseguito la sfilata fino al monumento in via Italia dove è stato reso onore ai Caduti e dove si sono tenuti i discorsi delle autorità cittadine guidate dal sindaco Franco Redaelli e dal vice sindaco Silvano Resnati, quest’ultimo esponente del Gruppo Alpini.

Macherio: la festa degli Alpini, l’inaugurazione della nuova sede

Si è poi registrata l’inaugurazione della nuova sede del Gruppo Alpini Macherio in via Roma. La giornata è terminata con il pranzo alpino, tra omaggi e sorrisi. Lo spirito alpino ha contraddistinto un compleanno vissuto e condiviso con la gente che ha esaltato la forza dell’aiuto che si riceve e dell’aiuto che si può dare, l’importanza di essere tenace, sempre con il cappello sul capo, simbolo mai come oggi di bene comune e guida per un futuro di responsabilità e pace.

Il Gruppo Alpini di Macherio ha ricordato a tutti i valori di un Corpo che guarda avanti con grande consapevolezza nell’ impegno proficuo per il Paese e per i suoi cittadini.