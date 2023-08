Macherio in festa con gli Alpini di Costa Valle Imagna: visita ufficiale del sindaco

“Una bellissima giornata a Costa Valle Imagna in occasione del 94esimo anniversario della sezione, in compagnia degli amici alpini della sezione di Macherio”. Così il sindaco di Macherio, Franco Redaelli, fascia tricolore addosso, commenta la visita ufficiale nella valle prealpina bergamasca in occasione dell’anniversario di fondazione degli Alpini di Costa Valle Imagna, la cui festa con raduno ha animato il fine settimana dal 4 al 6 agosto.

Macherio in festa con gli Alpini di Costa Valle Imagna: prima uscita ufficiale del sindaco Redaelli

Redaelli si è recato sul posto insieme a una rappresentanza del Gruppo Alpini di Macherio, sempre presenti quando si tratta di condividere con sezioni gemelle momenti di amicizia e solidarietà. Per il sindaco di Macherio, si è trattato della prima uscita ufficiale al seguito delle penne nere macheriesi. Redaelli si è intrattenuto con il Gruppo Alpini locale in festa, portando i saluti dell’amministrazione comunale di Macherio al territorio che lo ha accolto con particolare cordialità.

Macherio in festa con gli Alpini di Costa Valle Imagna: a giungo era stato col gruppo dell’Alta Val di Fassa

Per il Gruppo Alpini di Macherio si è trattata di una nuova uscita in montagna dopo quella di giugno quando raggiunse Canazei per il 60esimo del gruppo Alpini Alta Val di Fassa e per il raduno alpino del Contrin ai piedi della Marmolada. In Valle Imagna, questa volta col neo sindaco di Macherio, le penne nere hanno raggiunto una terra di antiche tradizioni e buon cibo. Dove, per allietare le settimane più calde dell’anno, si tiene anche la grigliata alpina, la famosa sagra organizzata dal Gruppo Alpini Roncola, prevista nei week end sino al 20 agosto.