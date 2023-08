In via Bosco del Ratto a Macherio ecco (finalmente) il marciapiede. Era un obiettivo di mandato della precedente amministrazione comunale di centrosinistra, guidata dal sindaco Mariarosa Redaelli, e l‘opera ha trovato compimento questa estate. L’obiettivo sicurezza era stato condiviso anche dall’allora opposizione di centrodestra (da questa primavera al governo del paese) in consiglio comunale a fine 2022. Svariate nel tempo le sollecitazioni giunte dai residenti.

Macherio: ecco il marciapiede in via Bosco del Ratto, opera sollecitata dai residenti

Via Bosco del Ratto è zona di transito per chi intende raggiungere Bareggia o Sovico evitando il nodo stradale della provinciale. Il calibro stretto della strada comporta rischi di attraversamento soprattutto negli orari scolastici. I lavori hanno comportato un accordo coi privati per la cessione di un terreno e l’amministrazione comunale ha dovuto inoltre osservare con scrupolo i vincoli previsti dal Ptcp. Un marciapiede atteso per chi vi transita, l’attenzione si è rivolta soprattutto verso i bambini che frequentano le scuole di Bareggia; le famiglie hanno sollecitato più volte la giunta per la messa in sicurezza della strada che a breve sarà completata con l’intervento oramai alla sua fase finale.

Macherio: ecco il marciapiede in via Bosco del Ratto, zona crocevia di traffico

Per via Bosco del Ratto di Macherio si è quindi arrivati ad una progettualità condivisa dalla politica, ma soprattutto desiderata dai residenti. La sicurezza si conferma fattore determinante in una zona del paese che è crocevia di mezzi (anche pesanti) che rendono la viabilità del quartiere particolarmente sollecitata. Il riferimento è al viale Regina Margherita che rappresenta uno snodo critico su cui sbuca via Bosco del Ratto, arteria che riceve di fatto un carico di sollecitazioni importanti e che da anni attendeva un intervento volto a garantire la sicurezza dei pedoni.