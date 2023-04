L’Utl di Vimercate seleziona i docenti per l’anno prossimo

L’Università del tempo libero di Vimercate: in vista del prossimo anno accademico il comune lancia una manifestazione di interesse per ampliare l’organico degli insegnati e delle materie.

È stato infatti indetta nei giorni scorsi una procedura comparativa per titoli finalizzata alla formazione di una lista di accreditamento per l’eventuale conferimento di incarichi di docenza per lo svolgimento delle attività e laboratori didattici. Le domande possono essere fatte pervenire entro il prossimo 30 aprile e sono diverse le “cattedre” per cui ci si può presentare e le materie spaziano da agronomia, alimentazione e salute, stili di vita e enologia a quelle più classiche – come le letterature, filosofia e storia, arte e discipline artistiche, antropologia – fino ad arrivare ai corsi criminologia neuroscienze, nuove tecnologie energetiche e transizione ambientale.

L’Utl di Vimercate e un’offerta culturale più ampia

«Fino ad ora abbiamo utilizzato le liste di insegnanti che già avevamo – spiega l’assessore l’assessore alla Promozione delle città, Elena Lah -. Ci eravamo ripromessi però la possibilità di aprire anche ad altri insegnanti questa opportunità, e il bando nasce proprio in tal senso. Sarà un modo per rinnovare l’Utl e aggiungere anche altre materie, con magari qualcosa di più pratico, come i laboratori, alle tradizionali lezioni frontali. Dal questionario di gradimento è comunque emerso che tutti i corsi sono piaciuti, ma ogni anno vorremmo aggiungere qualche pezzetto in più».

Quest’anno, il primo dopo la sospensione delle attività dovuto al Covid, i numeri dell’Utl sono molto positivi: «Quest’anno andata molto bene – prosegue l’assessore -. Con oltre 500 iscrizioni siamo riusciti a tornare subito ai numeri prepandemia. Un aspetto particolarmente positivo è che durante tutto l’anno la frequentazione è sempre stata molto alta, anche durante l’inverno, quando solitamente invece i numeri e il coinvolgimento andava via via scemando».

L’Utl di Vimercate e la voglia di tornare all’Omnicomprensivo

Le lezioni anche quest’anno si sono tenute a TeatrOreno, uno degli obiettivi a lungo termine è però quello di riportarle all’auditorium dell’omnicomprensivo, dove venivano organizzate fino a mai diversi anni fa: «Sarà uno dei nostri impegni e ci stiamo lavorando – chiude Lah -. I tempi non saranno brevi anche se per fortuna adesso la Provincia ha iniziato i lavori di messa in sicurezza e per arrivare ad aprirlo alle scuole. Come comune ora si sta cercando di capire come fare un progetto per farlo diventare a gestione comunale. L’anno prossimo L’Utl sarà ancora a Oreno ma appena sarà possibile lo sposteremo al centro scolastico di via Adda»