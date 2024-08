Lotte alle discariche di confine: alleanza tra Monza e Cinisello Balsamo

Chi abbandona i rifiuti lungo le strade e le aree dismesse al confine tra Monza e Cinisello potrebbe avere meno possibilità di farla franca: un accordo firmato mercoledì 31 luglio dai sindaci delle due città favorisce la collaborazione tra le rispettive polizie locali che per combattere gli atti illeciti potranno scambiarsi le informazioni e le immagini catturate da videocamere e droni. Il protocollo, che getta le basi per un patto locale per la sicurezza che permetterà agli agenti di operare oltre i confini comunali, consentirà inoltre alle amministrazioni di pianificare in modo congiunto gli interventi legati al prolungamento della metropolitana, al potenziamento dello svincolo della Serravalle e alla razionalizzazione delle linee dei pullman.

Lotta alle discariche abusive di rifiuti: protocollo che impegna le polizie locali

La lotta contro le mini discariche abusive si concentrerà, in particolare, sulla rotonda di via Edison a Monza, lungo la ferrovia e sulle vie Bettola, Valtellina e Mornerina a Cinisello. «Con il protocollo – ha spiegato il sindaco di Monza Paolo Pilotto – lanciamo un segnale forte a chi aggredisce le nostre periferie. Simili pratiche di amministrazione responsabile, al di là del colore politico delle giunte, dovrebbero essere considerate ordinarie: non sempre, però, lo sono a causa della complessità» delle macchine comunali. «Le terre di confine saranno sotto una doppia osservazione e il controllo sulla legalità sarà forte» ha commentato l’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia.

Il protocollo tra Monza e Cinisello anche per la pianificazione della mobilità

Il valore simbolico dell’accordo è legato anche alle dimensioni delle due città: Monza è la terza della Lombardia e capoluogo della Brianza, Cinisello Balsamo è la nona ed è inserita nell’area metropolitana milanese. «Altre realtà potrebbero prendere spunto da questa intesa che permetterà di dare ai cittadini risposte concrete che spesso ci si rimpalla – ha dichiarato il sindaco di Cinisello Giacomo Ghilardi – parecchie strade sono divise in due dal confine» che obbliga le polizie locali a limitare le loro azioni. Il protocollo sarà reso operativo da tavoli tecnici e politici a cui saranno definite le strategie con cui aggredire le diverse questioni: sul versante della mobilità i comuni partiranno dall’analisi dei flussi di traffico per evitare di adottare provvedimenti che portino il grosso dei veicoli sul territorio vicino come, ha ricordato Ghilardi, è invece accaduto all’epoca della realizzazione del tunnel di viale Lombardia. Alla firma hanno assistito il comandante della Polizia locale di Monza Giovanni Dongiovanni e il suo collega di Cinisello Fabio Massimo Crippa