Lo Zecchino di Agrate ha fatto il pieno di applausi

Grande successo di pubblico per la 17° Rassegna dello Zecchino delle Voci Bianche di Agrate Brianza. La kermesse organizzata dall’Associazione Musicale Voci Bianche sabato scorso all’oratorio Beato Clemente Vismara di Agrate ha saputo infatti regalare uno spettacolo coinvolgente. “Le Voci Bianche, dirette dal Maestro Antonino Rodà, hanno dato prova del loro impegno e del gusto del cantare” il commento della presidente Flora Cereda.

Lo Zecchino di Agrate e i vincitori

La giuria di ragazzi e quella degli esperti ha decretato la vittoria della canzone vincitrice “Ci sarà un po’ di voi” interpretata dalla coppia Ginevra Ricci Gramitto e Noemi Poga che ha ricevuto il trofeo da don Gilberto, rappresentante della Comunità Casa di Betania. Il secondo gradino del podio è stato occupato dalla coppia Andrea Bacis e Lisa Cerizza con il brano “Potevo nascere gattino” premiata dal sindaco Simone Sironi. Terza classificata Matilde Villa con il brano “Auto rosa” premiata da Stefania Rinaldi della RGD Clima Services che ha offerto il primo premio della sottoscrizione a premi.

Lo Zecchino di Agrate e la magia

Oltre all’esibizione dei piccoli cantanti, la serata ha ospitato il mago Riccardo Reali per la gioia dei bambini e uno sketch interpretato dal soprano Benedetta Grasso e al piano Giulia Ponti entrambi corsisti al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. La serata è stata anche occasione per conferire il “premio fedeltà” alle Voci Bianche che si sono distinte per la loro perseveranza e partecipazione per molti anni all’associazione. Non è mancato l’angolo Zecchino social con le interpretazioni dei brani più famosi dello zecchino da parte del pubblico.