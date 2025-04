Una lunga visita pastorale quella di Mario Delpini a Lissone. In queste ultime settimane ha incontrato i parrocchiani della Madonna di Lourdes, della Prepositurale, del Cuore Immacolato di Maria e San Giuseppe Artigiano, i piccoli della scuola dell’infanzia Maria Bambina, gli ospiti della casa di riposo Agostoni e gli studenti della scuola professionale Ecfop. Un vero tour di cui tutti avranno un ricordo più che positivo, tanti incontri, infiniti sorrisi e molta voglia di entrare in relazione.

Visita pastorale: gli input dell’arcivescovo in ogni incontro

La generosità dell’arcivescovo era palpabile, negli sguardi, nelle parole e nei sorrisi che ha elargito a tutti. Una frase chiave per ogni incontro, ai piccoli ha ricordato che «sono una benedizione», ai più grandi ha raccomandato di «avere stima di sé stessi, responsabilità per i futuro e imparare a guardarsi bene nel profondo: ognuno ha un talento ed è una risorsa». Anche ai genitori ha rivolto un messaggio, «Non temete di essere imperfetti, perché tutti siamo imperfetti» che vale per ogni essere umano. L’affetto della comunità ha ricambiato, in ogni momento, la disponibilità e la generosità del vescovo accogliendolo come un dono.

Visita pastorale: le fotografie più significative dell’esperienza