Lissone: via libera alla riqualificazione della viabilità in via Nobel

Via libera a Lissone agli interventi mitigativi e di gestione del traffico in via Nobel e via Asiago per aumentare la sicurezza intorno alla variante della Sp6 che collega con Monza e Vedano al Lambro. Previsti interventi di riqualificazione e messa in sicurezza degli spazi pubblici – compresi accessi, parcheggi e passi carrai – la realizzazione di nuovi marciapiedi, l’adeguamento degli attraversamenti pedonali e una nuova segnaletica orizzontale per le zone di sosta. Il municipio ha dato l’ok al al progetto esecutivo.

Lissone: via libera alla riqualificazione in via Nobel, “per integrare la nuova viabilità della Sp6var”

«L’obiettivo dei lavori è di risolvere alcuni problemi di sicurezza lungo le vie Nobel e via Asiago e migliorare la viabilità urbana in prossimità della SP6var – spiega il sindaco Laura Borella – L’intervento rientra nel “Programma Triennale opere pubbliche 2023/2025” e prevede un quadro economico di circa 260mila euro».

«Siamo soddisfatti di aver approvato questo importante progetto – fa eco l’assessore ai Lavori pubblici Oscar Bonafè – Si tratta di un intervento che rappresenta un passo fondamentale per integrare la nuova viabilità della SP6var e rispondere alle esigenze di sicurezza lungo le vie Nobel e Asiago. Siamo convinti che, una volta completati, questi lavori offriranno una risposta concreta ai bisogni della nostra comunità».