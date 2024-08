Lissone: una forte esplosione e il fumo in una ditta fanno intervenire i pompieri

Un forte scoppio e il fumo che si è liberato in aria hanno messo in allarme i residenti di via Pacinotti a Lissone. L’esplosione è avvenuta martedì sera 13 agosto verso le 23 all’interno di uno stabilimento all’altezza del civico 92.

Lissone: una forte esplosione e i soccorsi

Prontamente sono giunte sul posto l’autopompa di Lissone e Desio, il carro soccorso sempre di Desio e’autoscala dalla sede centrale di Monza. Sono subito scattati i controlli con il supporto del personale aziendale che hanno placato i timori iniziali. In corso i rilievi per capire cosa sia successo. Sono comunque esclusi pericoli per la cittadinanza e per gli operai.

Lissone: una forte esplosione e nessun ferito

Nessuno infatti è rimasto ferito o intossicato.Sul luogo dello scoppio è comunque intervenuta per prevenzione l’ambulanza della Croce Verde Lissonese attivata in codice rosso. Una trentina i residenti scesi in strada e affacciati alle finestre