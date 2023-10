Lissone: un ragazzino accerchiato, spintonato e derubato dei soldi alle giostre

“Attenzione alle giostre di Lissone: mio figlio è stato accerchiato da una decina di ragazzi e dopo vari spintoni e schiaffi gli hanno rubato i soldi”. È il padre di un ragazzo di Lissone a segnalare quanto accaduto al figlio mentre sabato 14 ottobre si trovava con alcuni amici in piazzale degli Umiliati, lo spiazzo cittadino che da venerdì 13 a lunedì 16 ottobre ospita il grande Luna Park della festa patronale.

Lissone: un ragazzino accerchiato e il racconto del padre

L’uomo racconta l’episodio che intorno alle 18.30 ha purtroppo segnato amaramente il tardo pomeriggio di festa del ragazzo che si era recato alle giostre ospitate in città insieme ad alcuni amici. Alcuni individui, una decina secondo il racconto del padre del ragazzo che è scappato intimorito dalla situazione ed ha raccontato tutto in famiglia, lo hanno messo nel mirino, ed una volta raggiunto hanno iniziato a spintonarlo sino ad ottenere l’obiettivo: portargli via i soldi. Un episodio che il padre ha voluto segnalare sui social network per “mettere in guardia” tutti, precisando però che su piazzale degli Umiliati non mancavano i controlli da parte delle forze dell’ordine.

Lissone: un ragazzino accerchiato e la sicurezza messa in campo

Il Comune di Lissone, di fatto, ha attivato anche quest’anno un piano sicurezza per garantire l’ordine pubblico soprattutto nelle zone in cui nei giorni della Sagra si prevede la più alta concentrazione di visitatori (piazzale degli Umiliati e via limitrofe) e che può contare sulla presenza in loco di uomini e donne in divisa, ma anche personale Security. Sino a lunedì 16 ottobre, dalle 10 alle 23.30, piazzale degli Umiliati si anima con giostre per grandi e piccini, bancarelle e degustazioni, per la tradizionale festa di Lissone. Sempre lunedì 16, il mercato dalle 8 alle 14, si sposta lungo via Solferino, via San Martino, via Don Minzoni, via Alighieri, via Cavour, via Santi Pietro e Paolo. L’attenzione alla sicurezza è alta. In occasione del Luna Park e dello spostamento del mercato del lunedì della Sagra, l’amministrazione comunale di Lissone ha anche emanato un’ordinanza che vieta la vendita di bevande contenute in recipienti di vetro da parte degli operatori commerciali posizionati in piazzale degli Umiliati, vie Volturno, dei Mille, padre Ugolino, Santi Pietro e Paolo, Cavour e via Dante (tratta tra via Manzoni e via San Martino), Don Minzoni, San Martino (tratto tra lo stabilimento Oeb e via Volturno), via Solferino (tratto tra via Tripoli e via Volturno). Una patronale speciale anche dal punto di vista religioso quella di quest’anno perché domenica 15 ottobre nella messa delle 18 la comunità celebrerà, l’ingresso del nuovo parroco don Marco Lodovici.