Lissone: tecnici in una casa vicina a misurare il rumore, azienda sanzionata

Una multa per rumori molesti. È quella pagata da una azienda di Lissone in seguito alle rilevazioni effettuate da Arpa Lombardia, che ha certificato l’effettivo superamento della soglia di rumorosità stabilita dalla normativa. Un’azienda non certo di farabutti che non si curano delle condizioni di vita delle famiglie che si trovano nelle immediate vicinanze: il titolare, una volta riscontrato il problema, già in passato si era adoperato per effettuare interventi di bonifica acustica. Purtroppo senza alcun successo. Il problema della rumorosità dell’azienda è noto da tempo. Proprio in seguito alle segnalazioni Arpa Lombardia era intervenuta una prima volta nel 2022 per eseguire una misura fonometrica, che aveva evidenziato il superamento del valore limite. L’azienda aveva preso atto delle misurazioni e aveva cercato di fare la sua parte per risolvere il problema.

Lissone, azienda sanzionata per i rumori molesti: nel 2022 si era già mossa per risolvere il problema

L’impressione di chi abita nella zona, tuttavia, non era del tutto favorevole: in tanti erano convinti che la situazione non fosse cambiata. Per questo motivo l’amministrazione comunale, nel mese di marzo 2023, aveva contattato Arpa Lombardia per chiedere un nuovo intervento e una nuova verifica dei valori di rumorosità. Com’è facile immaginare, i tempi dell’uscita dei tecnici, richiesti in ogni angolo della regione, non sono dei più veloci. Di fatto i controlli sono stati eseguiti a più di un anno di distanza dalla richiesta partita dal municipio, ovvero il 27 luglio 2024. Gli ingegneri di Arpa Lombardia si sono presentati di buon mattino in una abitazione di Vedano al Lambro, situata nelle immediate vicinanze dell’azienda per effettuare le misurazioni dalle 7.30 alle 9. Tanto è bastato per accertare i valori, riscontrando il superamento del limite di immissione diurno nelle condizioni di finestre aperte. In particolare i tecnici hanno installato tutta la strumentazione necessaria nel salotto, riscontrando un innalzamento dei rumori dalle 8, quando si sono accesi gli impianti della ditta.

Rumori molesti a Lissone, le misurazioni dei tecnici Arpa e la sanzione (già pagata)

La conclusione degli esperti, purtroppo, non ha lasciato spazi a dubbi: «Il valore di rumore ambientale risulta più alto rispetto a quello del 2022». Oltretutto durante la misurazione «per due volte un muletto ha scaricato in maniera molto rumorosa del materiale di scarto all’interno di cassoni presenti nella piazzola della ditta». Di conseguenza Arpa Lombardia il 24 settembre ha notificato al legale rappresentante dell’azienda il verbale di illecito amministrativo, prevedendo una sanzione fino a 10mila euro, ma pagabile in maniera ridotta in tempi brevi per un importo di 2mila euro. Il versamento è stato puntualmente fatto l’11 ottobre nei termini previsti. Non è la prima volta che il Comune interviene per il problema dei rumori causati dalle aziende. Già in passato sono stati attivati tavoli di lavoro, anche coinvolgendo istituzioni superiori, trovando comunque sempre la disponibilità degli imprenditori, anche loro intenzionati a collaborare per non causare disagi ai cittadini.