Lissone, riempiono due valigie con la refurtiva: arrestati i ladri delle cantine

Sono stati colti in flagranza e arrestati per furto un 28enne e un 33enne di origine rumena pizzicati dai carabinieri nella notte tra sabato 9 e domenica 10 novembre a rubare nelle cantine di un palazzo nelle vicinanze di viale Valassina. I militari della Stazione di Lissone, in collaborazione con due equipaggi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Desio, sono stati allertati da un residente, poco dopo le 3. I due si erano dati da fare: le porte di tutte le dodici cantine dello stabile erano state forzate. I due presunti responsabili durante l’ispezione, con la speranza di non farsi trovare, si erano nascosti in un’intercapedine.

Lissone, arrestati i ladri delle cantine: il furto in flagranza in zona viale Valassina

I due sono risultati già noti alle Forze dell’Ordine. Al momento del controllo indossavano dei guanti da lavoro e avevano con sé un trapano estrattore per chiodi, dei cacciaviti, una chiave inglese ed una torcia. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di un portafoglio da donna e di una collana. A poca distanza, nel corsello delle autorimesse, sono state rinvenute inoltre due grosse valigie con all’interno indumenti e generi alimentari sottratti nelle cantine, oggetti riconosciuti dai proprietari, ai quali sono stati restituiti.

I due sono stati dichiarati in arresto per furto in abitazione. Gli attrezzi sono stati sottoposti a sequestro. Durante la direttissima, lunedì 11 novembre, il Tribunale ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con cadenza giornaliera.