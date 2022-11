Lissone: polemica sui tabelloni elettorali ancora in strada

Tabelloni elettorali nelle strade di Lissone: l’opposizione ne chiede la rimozione, il sindaco Laura Borella fa sapere che resteranno lì per una questione di costi (di montaggio e smontaggio). L’ultima polemica politica in città riguarda i tabelloni sui quali vengono affissi i manifesti elettorali.

Lissone: tabelloni elettorali ancora nelle strade, le minoranze chiedono la rimozione

Per le minoranze sono elementi di degrado e (soprattutto) illegittimi perché la campagna elettorale è vincolata da precisi obblighi temporali.

Il consigliere comunale Marino Nava ha fatto notare in aula consiliare che, a distanza di quasi due mesi dalle elezioni politiche, in Lissone sono ancora posizionati tutti i tabelloni elettorali con tanto di manifesti. Chiedendone la rimozione.

Lissone: tabelloni elettorali ancora nelle strade, il sindaco ne fa una questione di risparmio

Il sindaco Laura Borella ha spiegato la decisione presa dall’amministrazione comunale: i tabelloni elettorali resteranno lì per una questione di risparmio di costi. Una decisione che ha scatenato il putiferio tra le minoranze che hanno fatto notare quanto la dichiarazione del sindaco andrebbe a smentire quanto affermato in precedenza dal vicesindaco Ruggero Sala che aveva fatto intendere di voler intervenire sulla questione, presumibilmente rimuovendo i tabelloni.

Lissone: tabelloni elettorali ancora nelle strade, chi sottolinea che sono “illegittimi” e violano l’imposta sulla pubblicità

Non da ultimo, il consigliere Antonio Erba, ha poi rimarcato che lasciare sul posto i tabelloni coi manifesti politici ben in vista è illegittimo in quanto la propaganda elettorale è vincolata da precisi obblighi temporali ed economici.

Il Listone ha ricordato insomma il doveroso rispetto delle regole dell’imposta sulla pubblicità, della propaganda elettorale e degli sforzi fatti per riqualificare il centro città e non solo.

“Ora tutta la città sarà “sfregiata” da squallidi tabelloni vuoti o, peggio, con foto di politici vincenti, perdenti, rampanti o spariti. Forse i nodi, uno alla volta stanno arrivando al pettine e alcune scelte del sindaco Borella sono considerate dai più (anche all’interno della sua maggioranza) molto discutibili” ha chiosato la lista di opposizione.