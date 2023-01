Lissone: in biblioteca il laboratorio manuale creativo ascoltando una storia

Sembra essere “una storia cucita addosso” il senso dell’iniziativa culturale promossa dalla biblioteca civica di Lissone dove, martedì 24 gennaio, si rinnova la bellezza di un laboratorio creativo che consente a tutti di raggiungere la struttura di piazza IV novembre per dedicarsi all’hobby preferito mentre si ascolta una storia.

Lissone: in biblioteca il laboratorio creativo, un’ora impegnando le mani

“Il filo del racconto“, questo il titolo dell’evento patrocinato dal Comune di Lissone, è un’occasione particolare: si tratta di incontri della durata di un’ora circa durante i quali i partecipanti verranno invitati a portare un lavoro che impegni le mani (maglia, uncinetto, piccoli lavori di sartoria, disegno ecc.) mentre la voce della bibliotecaria leggerà un racconto a tema. Con l’assenso dei partecipanti, i manufatti realizzati potrebbero diventare gadgets per gli utenti della biblioteca (borse in stoffa, copri-libri in maglia, ecc.).

Lissone: in biblioteca il laboratorio creativo, via il 24 gennaio

Martedì 24 gennaio, alle 17, nella sala polifunzionale, si terrà il primo appuntamento dell’anno. Si potrà trascorrere un’ora sferruzzando, disegnando, ricamando o realizzando piccoli manufatti mentre si ascolta una storia. Si tratta di una sorta di “esperimento culturale” per coinvolgere uomini e donne in uno spazio temporale dedicato alla manualità creativa e all’ascolto. Il filo ed il racconto, appunto. Due modelli espressivi che si intrecciano per dare forma ad attività manuali con l’accompagnamento vocale di chi in un’ora offre tempo e contenuti alla fantasia.