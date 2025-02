Il conto alla rovescia è cominciato, l’appuntamento è per domenica 23 febbraio: a Lissone tornano gli Ambulanti di Forte dei Marmi “con le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda”.

Le “boutique a cielo aperto” aprono in centro, tra via Don Minzoni e le zone limitrofe, per tutta la giornata con orario continuato (ore 8-19) e anche in caso di maltempo.

Lissone: il 23 febbraio appuntamento con gli Ambulanti di Forte dei Marmi, l’attrattività del territorio

“Per la prima volta – commenta l’assessore al Commercio Gianfilippo Alibrandi – Lissone avrà la presenza di professionisti con prodotti Made in Italy, presenza che si sposa con le eccellenze del territorio. “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi” è ormai un brand conosciuto in tutta Italia e richiama la presenza di migliaia di persone che vengono da più parti a scoprire la nostra città. È questo l’intento dell’assessorato che, attraverso iniziative di forte richiamo, vuole avviare la spirale positiva di azioni che generano indotti utili per amplificare il messaggio di una Lissone che attira investimenti per fare commercio. D’altro canto, ci sono i cittadini consumatori che possono trovare nella domenica del 23 febbraio la possibilità di girare per le vie cittadine così come richiesto da tempo con la curiosità di visitare l’evento programmato”.

Lissone: il 23 febbraio appuntamento con gli Ambulanti di Forte dei Marmi, che cosa c’è

Sui banchi sarà possibile trovare il meglio della tradizione toscana e italiana dell’artigianato di qualità: abbigliamento, con nuove collezioni e di stock, pelletteria, cashmere, stoffe pregiate e tessuti dell’arte fiorentina, biancheria per la casa, porcellane, bijoux che il Consorzio (depositario del marchio unico, originale e registrato), nato per primo nel 2002, seleziona e propone.

“Il nostro è un invito – spiega il presidente del Consorzio Andrea Ceccarelli – a diffidare di ogni tentativo di imitazione e valutare, invece, passando direttamente tra i nostri banchi, la qualità delle nostre merci e l’immagine coordinata delle nostre bancarelle. Il nostro marchio è ormai sinonimo di shopping esclusivo e conveniente”.

Lissone: il 23 febbraio appuntamento con gli Ambulanti di Forte dei Marmi, tutte le informazioni

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti delle attività degli Ambulanti sono sul sito web ufficiale www.gliambulantidifortedeimarmi.it sui social o sulla app del Consorzio.