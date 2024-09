Lissone, gravissimo incidente sulla statale 36: un uomo e una donna finiscono in ospedale in codice rosso

Gravissimo incidente stradale sabato 28 settembre, a mezzogiorno, sulla statale 36, nel tratto in direzione nord tra Cascina Aliprandi e Desio San Giorgio, in territorio di Lissone. Qui, secondo le prime informazioni filtrate, una motocicletta, su cui viaggiavano un uomo ed una donna, ha tamponato a seguito di un rallentamento improvviso una Polo, che poi a sua volta è andata a sbattere contro un’Audi.

Statale 36: coinvolte nel sinistro anche due vetture

I soccorsi in azione

L’allarme ha portato sul posto il personale della polizia stradale e dei vigili del fuoco, oltre a tre ambulanze, un’automedica ed un elisoccorso. La peggio l’hanno avuta le persone che erano in sella alla motocicletta. L’uomo, 58 anni, è stato trasportato dall’elisoccorso all’ospedale di Varese in codice rosso, mentre la donna che era con lui è stata trasferita dall’automedica, sempre in codice rosso, all’ospedale San Gerardo di Monza. Praticamente illesi, anche se molto spaventati, gli occupanti delle vetture coinvolte.

Statale 36: chiuso per far atterrare l’elisoccorso anche il tratto in direzione sud

L’elisoccorso atterrato per trasportare l’uomo a Varese

Serie sono state anche le ripercussioni per il traffico. L’incidente ha comportato la chiusura del tratto di strada della statale in direzione nord, ma la necessità di far atterrare in zona l’elisoccorso ha richiesto la chiusura anche della carreggiata in direzione sud.