Lissone: fine settimana in fiore con la Pro Loco, il programma di piazza Libertà

Una manifestazione che vuole essere un inno alla primavera, allegra e colorata. Sabato 15 e domenica 16 aprile piazza Libertà di Lissone si anima per “Pro Loco in fiore”, l’evento promosso dai volontari presieduti da Marcella Spinelli che regalerà occasioni di svago per tutte le età e un centro cittadino adornato da piante, fiori e profumi della bella stagione, ma anche mercatino e giochi per bambini.

Sabato 15 aprile, dalle 14 alle 19.30, e domenica 16 aprile, dalle 10 alle 19.30, Pro Loco “Città di Lissone” promuove tanti appuntamenti anche in collaborazione con alcune associazioni del territorio. Sabato alle 16 e domenica alle 11 previsto Floreal show; una speciale lezione con l’apicoltore andrà invece in scena sabato alle 17 e domenica alle 16. Esibizione della Gal Lissone sabato alle 17.30 e domenica alle 17. Piazza Libertà accoglierà iniziative pensate per lo shopping: un fantastico giardino fiorito allestito da Pro Loco e un allegro mercatino degli hobbisti. Per i bambini divertimenti coi gonfiabili, ma anche un percorso quad, truccabimbi e ancora “disegna con noi la primavera”, e tanta allegria con Mago Cucciolino.

Due giorni di bellezza, svago e shopping che Pro Loco promuove con la partecipazione degli Amici del pratone di Lissone OdV, Ginnastica Artistica Lissonese, Scodinzolando OdV, Croce Verde Lissonese Onlus, Polisportiva Sole A.S.D. Onlus Lissone e Filo D’Argento Lissone, col patrocinio e contributo del Comune di Lissone.