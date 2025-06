Lissone: debutta la birra del legnamè, il nuovo progetto Pro Loco

Grande successo per il debutto di “Büscai, la birra del legnamè”. Il nuovo progetto della Pro Loco di Lissone è stato presentato durante l’evento “Aspettando l’estate”. Via don Bernasconi ha preso vita, tra gli stand degli hobbisti, quello degli alpini e i gazebo dei commercianti del centro e tanto altro.

Lissone: debutta la birra del legnamè, progetto culturale e sensoriale

«Volevamo fare qualcosa di nuovo che però fosse sempre vicino all’artigianalità che caratterizza – racconta Marcella Spinelli, presidente Pro Loco – la nostra città. Coinvolgendo un’azienda brianzola in questo progetto è nata la nostra Birra che ricorda i profumi della bottega del legnamè».

Un progetto culturale e sensoriale che vuole valorizzare le eccellenze del territorio, in edizione limitata, ispirato al legno materiale simbolo della città di Lissone. Accanto alla “birra del legnamè” anche la tazza del Crapon da Lisôn, e altri oggetti utili alla Pro loco per raccogliere fondi da reinvestire nelle attività per la comunità.

Lissone: debutta la birra del legnamè, in piazza gli Alpini e Associazione Stefania

Come sempre erano presenti gli Alpini di Lissone con la loro cucina e tre cameriere d’eccezione: tre ragazze di associazione Stefania. La festa in vista dell’estate ha da sempre un grande valore inclusivo, è rivolta a tutti e c’è spazio per tutti, come dimostrato dai visi felici dei bambini che salivano sui gonfiabili, osservavano incantati le magie di Clown magic show, o da chi si è affrontato nell’emozionante torneo di scala 40. Come sempre c’è stato spazio anche alla musica, dal liscio serale all’esibizione degli allievi della Band & Theatre company Academy per il saggio di fine corso “Note in crescita”.