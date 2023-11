Lissone contro la violenza sulle donne: nuova panchina rossa all’Esselunga e un murale al centro anziani

Una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza di genere, sarà inaugurata nel Centro commerciale Esselunga di Lissone. Le socie dell’associazione lissonese QDonna saranno presenti sabato 25 novembre fino alle 12 per fornire informazioni e consigli sul tema. Nella stessa giornata, nella palestra della scuola secondaria di primo grado “Farè” si terrà una dimostrazione partecipata di legittima difesa aperta a tutte le donne, a cura dell’associazione Judo Club Lissone.

Lissone contro la violenza sulle donne: scarpette rosse per il murale realizzato dai frequentatori del centro anziani

Sono alcuni degli eventi promossi nella città di Lissone in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Sabato 25 novembre, anche il Centro anziani “Colori della vita” aderisce attivamente: i frequentatori della struttura hanno infatti realizzato sulla parete esterna del cortile un murale che ha come tema simbolico “le scarpette rosse”. L’evento di inaugurazione è in programma sabato a partire dalle 14.30: da quel momento il murale sarà aperto alla cittadinanza per la visione durante gli orari di attività del Centro, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30 e il martedì e giovedì anche dalle 9 alle 12.

Lissone contro la violenza sulle donne: «Riflessione per stimolare impegno contro una piaga sociale»

«La Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – dichiara il sindaco di Lissone, Laura Borella – deve rappresentare un momento di riflessione e stimolare il nostro impegno per contrastare una piaga sociale che affligge la nostra società. La violenza contro le donne è infatti un problema che riguarda tutti, nessuno escluso, e per contrastarlo è necessario un impegno collettivo. Come amministrazione comunale abbiamo voluto promuovere, in collaborazione con alcune realtà del territorio, un messaggio di solidarietà e sostegno alle donne che hanno subito violenza attraverso l’organizzazione di una serie di iniziative volte a tenere alta l’attenzione su una tematica che ci sta molto a cuore. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per l’organizzazione di queste importanti iniziative e i cittadini che parteciperanno agli eventi».