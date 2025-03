Concluso il progetto Gianluca 2023/2024: consegnato venerdì 28 marzo un dispositivo Marker in radioterapia all’istituto tumori di Milano. È un altro prezioso tassello di un percorso di solidarietà intrapreso dai genitori di Gianluca Zagato, il bambino lissonese deceduto nel 2012, che hanno trasformato un dolore così forte in opere di carità a favore di centri di cura per bambini. Il progetto solidale, che prende il nome del loro bambino prematuramente scomparso, continua a fare del bene e l’ultima azione concreta si è tramutata in una donazione effettuata a fine marzo.

Gianluca Zagato: l’impegno dei genitori in ricordo del figlio

Si tratta di uno strumento che permette la creazione temporanea sulla cute dei piccoli pazienti, ad una profondità controllata, il tatuaggio di centratura per il trattamento radioterapeutico. Tutto lo staff medico della radioterapia ringrazia i genitori Daniela ed Enzo e tutti coloro che hanno sostenuto l’acquisto (si tratta di oltre 5mila euro raccolti con iniziative di solidarietà annuali promosse dalla famiglia Zagato).

Gianluca Zagato: ora spazio alla camminata di inizio giugno

«La vera forza siete, voi noi siamo solo l’anello di giunzione.Grati per la fiducia che ci dimostrate nel compito che rinnoviamo annualmente con la “Camminata per Gianluca” (la manifestazione che si svolge a Santa Margherita di Lissone ndg) vi aspettiamo numerosi il 7 giugno!» hanno commentato i genitori.