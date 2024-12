Lissone città presepe al via: tutti gli appuntamenti in città, rappresentazione vivente all’oratorio

Inaugurazione sabato 7 dicembre per la trentaseiesima edizione di Lissone città presepe. Il circolo don Bernasconi di Lissone ha lavorato molto, di concerto con le scuole, l’amministrazione, diverse realtà del terzo settore e la cittadinanza, per dar vita ad un’edizione emozionante e densa di significato.

Nel messaggio di quest’anno “Il Natale per i cristiani è un seme di speranza, è l’annuncio di una certezza” è evidente la volontà di ripensare al futuro con ottimismo.

Lissone città presepe al via: il programma del 7 e 8 dicembre

Il calendario dedicato all’appuntamento con il Natale è molto ricco e fitto, con alcune novità partendo proprio dalla presentazione di quest’edizione, sabato 7 dicembre alle 21 a palazzo Terragni a Lissone, con la presentazione del testo “Gli animali del presepe” simboli e tradizioni della natività nell’arte alla presenza dell’autore Luca Frigerio. Novità anche per domenica 8 quando al posto del tradizionale corteo ci sarà un presepe vivente nell’oratorio di San Giuseppe Artigiano, che coinvolgerà le famiglie, dopo la messa del mattino seguito, nel pomeriggio alle 15.30 alla preghiera e adorazione dei Magi nel presepe di via Manin, dove le famiglie da anni accolgono questo momento di riflessione.

Lissone presepe Ingresso CIMITERO

Lissone città presepe al via: da sabato 14 dicembre la mostra a Palazzo Terragni

Tutto pronto anche per la mostra degli artisti e presepisti che si aprirà sabato 14 dicembre a palazzo Terragni alle 16 mentre il giorno seguente doppio appuntamento per la benedizione dei presepi il primo posto davanti alla Prepositurale, il secondo posizionato davanti alla chiesa del Sacro Cuore.

Lissone città presepe al via: il concorso aperto a tutti

Come da tradizione il concorso “presepe nelle case, scuole, luoghi di comunità” è aperto a tutti, per informazioni scrivere a circolodonbernasconi@alice.it. Come sempre tanti i lissonesi già al lavoro per la creazione e il posizionamento di oltre venti presepi sul territorio, mentre i più piccoli sono impegnati, all’interno delle scuole con le attività che lo stesso circolo ha proposto. Ancora pochi giorni e le luci e i semi di speranza “sbocceranno” in città.