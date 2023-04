Lissone: bruciano sterpaglie, vigili del fuoco in via Aspromonte venerdì sera

Vigili del fuoco in via Aspromonte a Lissone venerdì sera per l’incendio di sterpaglie a bordo strada. È successo in un quartiere residenziale, in un appezzamento di terra a ridosso della via. Tanto fumo e odore di bruciato hanno messo in allarme i residenti che intorno alle 21.30 del 7 aprile hanno chiamato i soccorsi.

Lissone: bruciano sterpaglie, sul posto l’autopompa

Vigili del fuoco Lissone

La squadra intervenuta con l’autopompa ha avuto ragione delle fiamme in circa mezzora, poco più di un’ora per riportare la zona in condizioni di sicurezza. Nel frattempo la via è rimasta chiusa al traffico.